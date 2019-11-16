«Хьюстон» одержал шестую победу подряд в НБА, Харден набрал 44 очка

«Хьюстон Рокетс» взял верх над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Хьюстоне и завершилась со счётом 111:102.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Джеймс Харден, набравший 44 очка. В составе «Пэйсерс» дабл-дабл из 18 очков и 13 передач оформил Домантас Сабонис.

Для «Рокетс» эта победа стала шестой подряд в регулярном чемпионате.

В следующем матче «Хьюстон» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Индиана» — с «Милуоки Бакс».

Ранее дабл-дабл Леброна Джеймса помог «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграть «Сакраменто Кингз» в НБА.