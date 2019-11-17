Нуждов заявил о нарушении критериев при формировании состава сборной России по биатлону

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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал состав сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Нуждов заявил о нарушении критериев при формировании состава сборной России по биатлону
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«Меня сильно удивил опубликованный состав, поскольку при его формировании были нарушены утверждённые нами же критерии отбора. Никаких заседаний правления СБР, которое могло бы внести в них корректировки, не проводилось. Получается, что глава СБР Владимир Драчёв, который сейчас находится в Тюмени, единолично и неправомерно изменил их, включив в состав людей, которых там быть не должно», — приводит слова Нуждова ТАСС.

Он отметил, что в сложившейся ситуации ему стыдно за руководство СБР, а также что таким решением организация обманывает не только болельщиков, но спортсменов, отобравшихся в сборную по спортивному принципу.

«Лично я не хочу, чтобы про меня говорили, что мои слова расходятся с делом», — добавил вице-президент СБР.

В состав основной сборной, которая выступит на Кубке мира не вошли отобравшиеся по итогам контрольных стартов Тамара Воронина и Кирилл Стрельцов. В заявку на Кубок IBU не попала Екатерина Глазырина, выполнившая критерии отбора.

Ранее Дмтрий Губерниев заявил, что в составе сборной России по биатлону «есть явные пассажиры».

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