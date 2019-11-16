Губерниев заявил, что в составе сборной России по биатлону «есть явные пассажиры»
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- РИА Новости
«Очевидно, что замены в основном составе будут — и очень быстро! Есть явные пассажиры, понаблюдаем и подождём! Главное, чтобы тренерский штаб понимал очевидное и не боялся! Олимпиада уже через три года, если, конечно, мы туда поедем! А если и поедем, то без допингового багажа одних и слабых других!» — написал Губерниев в Instagram.
Ранее сообщалось, был опубликован состав сборной России по биатлону на стартовые этапы КМ.