Губерниев заявил, что в составе сборной России по биатлону «есть явные пассажиры»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал состав сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира.
Губерниев заявил, что в составе сборной России по биатлону «есть явные пассажиры»
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Очевидно, что замены в основном составе будут — и очень быстро! Есть явные пассажиры, понаблюдаем и подождём! Главное, чтобы тренерский штаб понимал очевидное и не боялся! Олимпиада уже через три года, если, конечно, мы туда поедем! А если и поедем, то без допингового багажа одних и слабых других!» — написал Губерниев в Instagram.

Ранее сообщалось, был опубликован состав сборной России по биатлону на стартовые этапы КМ.

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