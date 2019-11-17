Шайба Картера в его 1000-м матче в НХЛ принесла «Лос-Анджелесу» победу над «Вегасом»
- @LAKings
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.
В основное время за «Кингз» забили Блейк Лизотт, Дрю Даути и Николай Прохоркин. «Вегас» ответил голами Макса Пачиоретти, Джонатана Маршессо и Уильяма Карлссона.
В овертайме победу «Лос-Анджелесу» принесли шайба Джеффа Картера, для которого этот матч стал 1000-м в Национальной хоккейной лиге.
In his 1,000th game, @JeffCarter_77 grabs the game winner. It writes itself. pic.twitter.com/mVEByx7VBS— NHL (@NHL) 16 ноября 2019 г.
Ранее сообщалось, что Прохоркин забросил дебютную шайбу в НХЛ.