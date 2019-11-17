Шайба Картера в его 1000-м матче в НХЛ принесла «Лос-Анджелесу» победу над «Вегасом»

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«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Картера в его 1000-м матче в НХЛ принесла «Лос-Анджелесу» победу над «Вегасом»
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Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

В основное время за «Кингз» забили Блейк Лизотт, Дрю Даути и Николай Прохоркин. «Вегас» ответил голами Макса Пачиоретти, Джонатана Маршессо и Уильяма Карлссона.

В овертайме победу «Лос-Анджелесу» принесли шайба Джеффа Картера, для которого этот матч стал 1000-м в Национальной хоккейной лиге.

Ранее сообщалось, что Прохоркин забросил дебютную шайбу в НХЛ.

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