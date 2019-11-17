Олимпийский чемпион Прохоркин забросил дебютную шайбу в НХЛ

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Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин забросил свою дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Олимпийский чемпион Прохоркин забросил дебютную шайбу в НХЛ
  • © nhl.com/kings

Знаковое для 26-летнего форварда событие произошло в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс».

Прохоркин, выбранный Лос-Анджелесом на драфте-2012, и являющийся олимпийским чемпионом 2018 года, впервые забил уже в своём пятом матче в НХЛ. В предыдущих четырёх играх он очков не набрал.

Ранее сообщалось, что шайба Андрея Свечникова принесла «Каролине» победу над «Миннесотой» в матче НХЛ.

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