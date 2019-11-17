Шайба Свечникова принесла «Каролине» победу над «Миннесотой» в матче НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» одержала разгромную победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Свечникова принесла «Каролине» победу над «Миннесотой» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершалась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время за «Каролину» забили Джоэль Эдмундсон, Брок Макгинн и Уоррен Фёгеле. «Миннесота» ответила шайбами Люка Канина, Зака Паризе и Карсона Суси.

В овертайме победу «Харрикейнз» принесли шайба Андрея Свечникова. Для 19-летнего россиянина это девятый гол в текущем сезоне. В общей сложности он записал в свой активе 22 (9 + 13) очков в 20 играх.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» перевёл российского вратаря Самсонова в фарм-клуб.

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