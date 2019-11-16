Бакаев — о проигрыше в матче со сборной Бельгии: не наш день

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев прокомментировал поражение от команды Бельгии (1:4) в отборочном матче к чемпионату Европы — 2020.

«Мы сегодня всё отдали. К сожалению, не наш день. При правильной работе можно нивелировать класс, но мы проигрывали и в мастерстве, и в борьбе. Надо добавлять. Думаю, всё будет хорошо у нас. Нужно делать выводы и идти дальше. Задачу мы выполнили — вышли на Евро. Это урок для нас, чтобы сделали выводы и были ещё сильнее на чемпионате Европы», — заявил Бакаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сборная России заранее гарантировала себе путёвку на чемпионат Европы — 2020, однако упустила шанс занять первое место в группе.

Ранее сообщалось, что сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку в матче с Бельгией.