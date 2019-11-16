Авербух: Медведева нашла себя, успокоилась и показывает очень хорошие выступления

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление Евгении Медведевой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

«Женя — большая умница, она впервые за долгое время чисто исполнила обе программы. Очень рад за неё и думаю, что это придаст ей силы», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Он отметил, что в свете её выступления в Москве её ошибки на этапе в Канаде кажутся ещё более обидными, поскольку перечеркнули её шансы на выход в Финал Гран-при.

«Женя нашла себя, успокоилась и показывает очень хорошие выступления. Основная проблема заключается в том, что для победы уже недостаточно показывать то, что ты уже делала несколько лет назад. Нужно идти вперёд и учить сложные прыжки, насколько удастся, и ведь всё реально, никто не говорит, что это невозможно», — добавил эксперт.

На этапе в Москве 19-летняя фигуристка по сумме двух прокатов набрала 225,76 балла — 76,93 за короткую и 148,83 за произвольную программы, что позволило ей занять второе место. На предыдущем для неё этапе — в Канаде — Медведева заняла лишь пятое место, допустив несколько ошибок в короткой программе и набрав в сумме за два проката 209,62 (62,89 + 146,73) балла.

Ранее сообщалось, что Брайан Орсер доволен выступлением Медведевой на этапе Гран-при в Москве.