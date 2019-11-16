Медведев не сыграет на Кубке Дэвиса из-за усталости

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Первая ракетка России Даниил Медведев не сыграет за национальную сборную страны на Кубке Дэвиса.
Медведев не сыграет на Кубке Дэвиса из-за усталости
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева. 

Медведев завершил выступление на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проиграв все три матча на групповом этапе.

Таким образом, за сборную России на Кубке Дэвиса сыграют Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Евгений Донской. 18 ноября в рамках группового этапа россияне сыграют с Хорватией, а 19-го — с Испанией. Каждая встреча будет состоять из одного парного и двух одиночных матчей.

Ранее Медведев признался, что ему тяжело видеть теннисную ракетку.

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