Медведев не сыграет на Кубке Дэвиса из-за усталости
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Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева.
Медведев завершил выступление на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проиграв все три матча на групповом этапе.
Таким образом, за сборную России на Кубке Дэвиса сыграют Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Евгений Донской. 18 ноября в рамках группового этапа россияне сыграют с Хорватией, а 19-го — с Испанией. Каждая встреча будет состоять из одного парного и двух одиночных матчей.
Ранее Медведев признался, что ему тяжело видеть теннисную ракетку.