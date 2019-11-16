Медведев не сыграет на Кубке Дэвиса из-за усталости

Первая ракетка России Даниил Медведев не сыграет за национальную сборную страны на Кубке Дэвиса.

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева.

Медведев завершил выступление на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проиграв все три матча на групповом этапе.

Таким образом, за сборную России на Кубке Дэвиса сыграют Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Евгений Донской. 18 ноября в рамках группового этапа россияне сыграют с Хорватией, а 19-го — с Испанией. Каждая встреча будет состоять из одного парного и двух одиночных матчей.

Ранее Медведев признался, что ему тяжело видеть теннисную ракетку.