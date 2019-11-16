Фигурист Алиев: не прикидывал расклады о выходе в финал Гран-при

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Российский фигурист Дмитрий Алиев, занявший второе место на этапе Гран-при в Москве, признался, что не думал над своими шансами выйти в финал.
Фигурист Алиев: не прикидывал расклады о выходе в финал Гран-при
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Не прикидывал расклады насчёт выхода в финал Гран-при. Когда был юниором, то думал об этом. Сейчас просто занимаюсь собой. Понимаю, что могу бороться за высокие места, но стараюсь не думать о разных раскладах», — сказал фигурист.

Также Алиев выразил удовлетворение тем фактом, что он вместе с двумя соотечественниками Александром Самариным и Макаром Игнатовым составили тройку призёров на домашнем этапе Гран-при.

Ранее Самарин заявил, что ему просто в кайф выступать в Москве.

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