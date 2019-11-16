Самарин: просто в кайф выступать в Москве

Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал победу на этапе Гран-при в Москве, поблагодарив публику за поддержку.

«Я ещё не пришёл в себя. Прежде всего хочу сказать спасибо всем зрителям за колоссальную поддержку, любовь и тепло, которые от вас исходят. Это невероятные эмоции. Просто в кайф здесь кататься и выступать. Хочу сказать огромное спасибо моей команде тренеров за веру и поддержку. Попадание в финал Гран-при — это отличное достижение. Для первой половины сезона — неплохой результат», — заявил фигурист.

Самарин стал первым россиянином за последние десять лет, победившим на этапе Гран-при в Москве.

Ранее сообщалось, что Самарин вышел в финал Гран-при сезона-2019/20.