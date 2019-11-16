Боец UFC Царукян сказал, кто был его любимым хоккеистом в детстве

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян рассказал, какой хоккеист ему нравился больше всего в детстве.

«В детстве мне больше всего нравился Илья Ковальчук. Уже не помню, за какую команду он выступал, но смотрел матчи с его участием. Не только в составе клуба НХЛ, но и в сборной России», — признался Царукян в интервью RT.

Он также отметил, что его очень впечатляла техника Ковальчука.

«Кроме того, он использовал правый хват, как и я. Безусловно, мне также нравилась игра Александра Овечкина, но Ковальчуку симпатизировал больше. Как относился к Евгению Малкину? Наравне с Ковальчуком и Овечкиным, он входил в тройку моих любимых хоккеистов», — добавил Царукян.

Ранее сообщалось, что бразильский боец UFC вышел на взвешивание в образе Джокера.