Юрист Пацев высказался о долгах в «Ростове»

Спортивный юрист Артём Пацев рассказал о возможном наказании для руководства футбольного клуба «Ростов».

«Дела о невыплате зарплат в целом часто заканчиваются сроками. Это не очень сложные дела для расследований. Достаточно много случаев, когда люди получали условные и даже реальные сроки», — цитирует Пацева «Чемпионат».

Он отметил, что по 145-й статье Уголовного кодекса руководитель организации должен привлекаться к ответственности, если не выплачивает зарплату, хотя у него имеется такая возможность.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин до этого рассказал, что в клубе уже три месяца не выплачивают зарплату.

Ранее бывший гендиректор «Ростова» выразил мнение, что клуб обанкротится.