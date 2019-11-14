Бывший гендиректор «Ростова» считает, что клуб обанкротится

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал финансовые проблемы клуба.

«Со стороны руководства Ростовской области нет никакого контроля над тем, какие заключаются контракты, почему не выплачиваются зарплаты, сколько получают футболисты. Ведь если в «Ростове» оказались Роман Ерёменко или Павел Мамаев, они не могут прийти на зарплату в €10 тыс. А чтобы подписывать таких футболистов, надо иметь соответствующие гарантии, что суммы в их договорах будут выплачены вовремя и команда будет жить по тем средствам, которые у неё реально есть. А если этого нет, то неизбежно будет увеличиваться пропасть между приходной и расходной частями бюджета. Если нет контроля, то и возникают ситуации, когда футболисты не получают зарплату по три, четыре, пять месяцев. А если так будет продолжаться и дальше, через какое-то время клуб станет банкротом, а команда лишится профессионального статуса. Это ожидает и «Ростов» в недалёкой перспективе, если в конечном итоге порядок в клубе не будет наведён», — приводит слова Белоуса News.ru.

Также бывший гендиректор «Ростова» заявил, что клуб почти не зарабатывал на продаже своих футболистов, так как большая часть суммы трансферов оседала в карманах агентов и менеджеров.

Ранее Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина.