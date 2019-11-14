Бывший гендиректор «Ростова» считает, что клуб обанкротится

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Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал финансовые проблемы клуба.
Бывший гендиректор «Ростова» считает, что клуб обанкротится
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«Со стороны руководства Ростовской области нет никакого контроля над тем, какие заключаются контракты, почему не выплачиваются зарплаты, сколько получают футболисты. Ведь если в «Ростове» оказались Роман Ерёменко или Павел Мамаев, они не могут прийти на зарплату в €10 тыс. А чтобы подписывать таких футболистов, надо иметь соответствующие гарантии, что суммы в их договорах будут выплачены вовремя и команда будет жить по тем средствам, которые у неё реально есть. А если этого нет, то неизбежно будет увеличиваться пропасть между приходной и расходной частями бюджета. Если нет контроля, то и возникают ситуации, когда футболисты не получают зарплату по три, четыре, пять месяцев. А если так будет продолжаться и дальше, через какое-то время клуб станет банкротом, а команда лишится профессионального статуса. Это ожидает и «Ростов» в недалёкой перспективе, если в конечном итоге порядок в клубе не будет наведён», —  приводит слова Белоуса News.ru.

Также бывший гендиректор «Ростова» заявил, что клуб почти не зарабатывал на продаже своих футболистов, так как большая часть суммы трансферов оседала в карманах агентов и менеджеров.

Ранее Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина.

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