Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина

В Министерстве спорта Ростовской области рассказали о размерах финансовой помощи, оказанной ФК «Ростов» в 2019 году.

«В 2019 году футбольному клубу «Ростов» из казны области был предоставлен грант в форме субсидий в размере 380 млн рублей. Гранты предоставляются на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия команд в составе клубов по игровым видам спорта в соревнованиях в сезоне текущего года», — приводит слова представителя Министерства спорта Ростовской области «РБК Ростов-на-Дону».

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам. Специалист обвинил правительство области в том, что оно не оказывает поддержку клубу.

Ранее Червиченко заявил, что ни в коем случае нельзя допустить развала «Ростова».