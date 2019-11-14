Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина

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В Министерстве спорта Ростовской области рассказали о размерах финансовой помощи, оказанной ФК «Ростов» в 2019 году.
Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина
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«В 2019 году футбольному клубу «Ростов» из казны области был предоставлен грант в форме субсидий в размере 380 млн рублей. Гранты предоставляются на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия команд в составе клубов по игровым видам спорта в соревнованиях в сезоне текущего года», — приводит слова представителя Министерства спорта Ростовской области «РБК Ростов-на-Дону».

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам. Специалист обвинил правительство области в том, что оно не оказывает поддержку клубу.

Ранее Червиченко заявил, что ни в коем случае нельзя допустить развала «Ростова».

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