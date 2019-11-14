Червиченко: ни в коем случае нельзя допустить развала «Ростова»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о возможном сценарии развития ситуации вокруг финансовых сложностей «Ростова».

«Сценарий «Анжи»? Всё может быть хуже. Из премьер-лиги команда не вылетит — слишком большой запас. Но состав сохранить не удастся. Эти игроки и тренеры зимой легко найдут себе работу. Поэтому ни в коем случае нельзя допустить развала. Такую команду в Ростове-на-Дону ещё не скоро соберут. А главными пострадавшими будут болельщики. Им показали, как хорошо может быть, и тут же отберут мечту», — приводит слова Червиченко «Советский спорт».

Он также выразил уверенность, что футболисты не будут затягивать с принятием решения о своём будущем в клубе, если ситуация не изменится в лучшую сторону.

«Никто тянуть лямку за идею не будет. До зимы осталось три тура. Если долги не вернут, люди развернутся и уйдут в другие клубы. Ну а в Ростове тогда лет пять большого футбола не будет. Какой смысл звёздам РПЛ оставаться в «Ростове», если их с удовольствием заберут в «Локомотив», «Спартак», «Зенит»?» — добавил экс-владелец «Спартака».

По итогам 16 туров Российской премьер-лиги «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Ранее Червиченко высказался о возможном уходе Карпина из «Ростова».