Малафеев о «Газпром Арене»: атмосфера здесь великолепная

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, на которой состоится матч отборочного этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией.

«Для меня, как петербуржца, это отличная возможность посетить великолепный стадион с точки зрения болельщиков. С точки зрения футболиста, к сожалению, сказать не могу, поскольку не удалось сыграть на этой прекрасной арене. Но все футболисты говорят о том, что атмосфера здесь великолепная. А самое главное отличие от других стадионов — наличие крыши. Можно играть в комфортных условиях при любой погоде», — заявил экс-вратарь сборной в интервью RT.

Ранее Малафеев поделился ожиданиями от матча России с Бельгией.