Малафеев о «Газпром Арене»: атмосфера здесь великолепная

Короткая ссылка
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, на которой состоится матч отборочного этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией.
Малафеев о «Газпром Арене»: атмосфера здесь великолепная
  • © Анатолий Медведь
  • РИА Новости

«Для меня, как петербуржца, это отличная возможность посетить великолепный стадион с точки зрения болельщиков. С точки зрения футболиста, к сожалению, сказать не могу, поскольку не удалось сыграть на этой прекрасной арене. Но все футболисты говорят о том, что атмосфера здесь великолепная. А самое главное отличие от других стадионов — наличие крыши. Можно играть в комфортных условиях при любой погоде», — заявил экс-вратарь сборной в интервью RT.

Ранее Малафеев поделился ожиданиями от матча России с Бельгией.   

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить