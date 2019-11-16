Малафеев о матче с Бельгией: нужно показать всё, на что способны

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча России с Бельгией в рамках отборочного этапа Евро-2020.

«На такие матчи я уже смотрю не как болельщик, а как специалист. Но от подобных встреч ждёшь прежде всего красивого футбола, тем более принципиального значения игра не имеет, поскольку обе команды решили свои задачи. Это будет противостояние за лидерство. Жду бескомпромиссной, интересной игры, она должна расслабить нашу команду. Все понимают, что нас ждёт встреча с одной из сильнейших сборных мира. Нужно постараться и показать всё, на что мы способны», — заявил Малафеев в интервью RT.

Ранее Зырянов обратился к сборной России по футболу перед матчем с Бельгией.