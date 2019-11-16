Хоккеист Дано о силовом приёме Овечкина: это разбудило «Монреаль»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Филлип Дано высказался о силовом приёме российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина против другого игрока канадского коллектива, Джонатана Друена.

«Это нас разбудило. Этот удар был не очень хорошим, но однозначно разбудил команду. Друен принял удар на себя, с ним было всё в порядке, это то, что сейчас важно», — приводит слова Дано официальный сайт НХЛ.

Овечкин применил мощный силовой приём против Друена на пятой минуте второго периода.

Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «Монреаля».

Ранее агент Друена оценил силовой приём Овечкина на своём клиенте.