Хоккеист Дано о силовом приёме Овечкина: это разбудило «Монреаль»
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«Это нас разбудило. Этот удар был не очень хорошим, но однозначно разбудил команду. Друен принял удар на себя, с ним было всё в порядке, это то, что сейчас важно», — приводит слова Дано официальный сайт НХЛ.
Овечкин применил мощный силовой приём против Друена на пятой минуте второго периода.
Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «Монреаля».
Ранее агент Друена оценил силовой приём Овечкина на своём клиенте.