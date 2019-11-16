Хоккеист Дано о силовом приёме Овечкина: это разбудило «Монреаль»

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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Филлип Дано высказался о силовом приёме российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина против другого игрока канадского коллектива, Джонатана Друена.
Хоккеист Дано о силовом приёме Овечкина: это разбудило «Монреаль»
  • © Danny Murphy/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Это нас разбудило. Этот удар был не очень хорошим, но однозначно разбудил команду. Друен принял удар на себя, с ним было всё в порядке, это то, что сейчас важно», — приводит слова Дано официальный сайт НХЛ.

Овечкин применил мощный силовой приём против Друена на пятой минуте второго периода.

Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «Монреаля».

Ранее агент Друена оценил силовой приём Овечкина на своём клиенте.

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