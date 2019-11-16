Авербух поддержал Медведеву перед произвольной программой на этапе Гран-при в Москве

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух поддержал двукратную чемпионку мира по фигурному катанию россиянку Евгению Медведеву перед произвольной программой на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве.
Авербух поддержал Медведеву перед произвольной программой на этапе Гран-при в Москве
  • РИА Новости

«Сложнее всего вставать и идти вперёд к намеченной цели. Я знаю, как для тебя, Женя, было важно стать первой. Поздравляю. Рад, что эту программу мы сделали вместе! Вера в себя — самая сложная вера. Не останавливайся, иди вперёд, и всё получится!» — написал Авербух в своём Instagram.

Медведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве, установив личный рекорд по количеству набранных баллов.

Произвольная программа будет представлена 16 ноября.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Урманов оценил выступление Медведевой в короткой программе.

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