Авербух поддержал Медведеву перед произвольной программой на этапе Гран-при в Москве

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух поддержал двукратную чемпионку мира по фигурному катанию россиянку Евгению Медведеву перед произвольной программой на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве.

«Сложнее всего вставать и идти вперёд к намеченной цели. Я знаю, как для тебя, Женя, было важно стать первой. Поздравляю. Рад, что эту программу мы сделали вместе! Вера в себя — самая сложная вера. Не останавливайся, иди вперёд, и всё получится!» — написал Авербух в своём Instagram.

Медведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве, установив личный рекорд по количеству набранных баллов.

Произвольная программа будет представлена 16 ноября.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Урманов оценил выступление Медведевой в короткой программе.