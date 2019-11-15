Урманов: Медведева продолжает сражаться, большое уважение ей за это

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Олимпийский чемпион Алексей Урманов прокомментировал лидерство Евгении Медведевой после проката короткой программы на этапе Гран-при в Москве.

«Женя начала свою программу, и уже на первых секундах я про себя сказал, что второй оценкой она уже выиграла — красиво, чувственно. Это профессиональное понимание того, что фигурист должен доносить до зрителя на ледовой площадке. Это взрослое фигурное катание. Не важно, женское оно или мужское, но это то, о чём всегда хочется говорить. Пускай меня раскритикуют, но я скажу — мне интересно видеть именно такую историю. Я очень рад за Женю Медведеву — она продолжает сражаться, бороться, делая то, что она любит и хочет. Большое ей уважение за это», — цитирует Урманова ТАСС.

Медведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве, установив персональный рекорд по количеству набранных баллов.

Ранее Орсер заявил, что родные стены и болельщики вдохновили Медведеву.

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