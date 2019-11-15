Экс-чемпион мира по боксу считает, что Ковалёв побеждал Альвареса по очкам до нокаута

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Бывший чемпион мира по боксу во втором среднем весе Карл Фроч выразил мнение, что россиянин Сергей Ковалёв побеждал по очкам мексиканца Сауля Альвареса до того, как был отправлен в нокаут.

«Когда я смотрел поединок Ковалёва с Альваресом, то не был впечатлён Саулем. Думаю, это был близкий бой, но полагаю, что Альварес проигрывал. В этом дивизионе он выглядел медленнее», — цитирует Фроча Boxingnews24.

Мексиканец Альварес 2 ноября в Лас-Вегасе проводил дебютный бой в полутяжёлой весовой категории и сумел нокаутировать россиянина Сергея Ковалёва, отобрав у него пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).

Ранее Ковалёв удивился критике за бой с Альваресом.

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