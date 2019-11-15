Экс-чемпион мира по боксу считает, что Ковалёв побеждал Альвареса по очкам до нокаута
«Когда я смотрел поединок Ковалёва с Альваресом, то не был впечатлён Саулем. Думаю, это был близкий бой, но полагаю, что Альварес проигрывал. В этом дивизионе он выглядел медленнее», — цитирует Фроча Boxingnews24.
Мексиканец Альварес 2 ноября в Лас-Вегасе проводил дебютный бой в полутяжёлой весовой категории и сумел нокаутировать россиянина Сергея Ковалёва, отобрав у него пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).
Ранее Ковалёв удивился критике за бой с Альваресом.