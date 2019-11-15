Экс-чемпион мира по боксу считает, что Ковалёв побеждал Альвареса по очкам до нокаута

Бывший чемпион мира по боксу во втором среднем весе Карл Фроч выразил мнение, что россиянин Сергей Ковалёв побеждал по очкам мексиканца Сауля Альвареса до того, как был отправлен в нокаут.

«Когда я смотрел поединок Ковалёва с Альваресом, то не был впечатлён Саулем. Думаю, это был близкий бой, но полагаю, что Альварес проигрывал. В этом дивизионе он выглядел медленнее», — цитирует Фроча Boxingnews24.

Мексиканец Альварес 2 ноября в Лас-Вегасе проводил дебютный бой в полутяжёлой весовой категории и сумел нокаутировать россиянина Сергея Ковалёва, отобрав у него пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).

Ранее Ковалёв удивился критике за бой с Альваресом.