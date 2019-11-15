Надаль обыграл Циципаса и лишил Медведева шансов на выход в полуфинал Итогового турнира АТP

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл грека Стефаноса Циципаса в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Надаль обыграл Циципаса и лишил Медведева шансов на выход в полуфинал Итогового турнира АТP
  • © Roberto Zanettin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Матч завершился победой испанского теннисиста со счётом 6:7, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты.

Циципас уже гарантировал себе участие в полуфинале турнира. Надалю необходима победа Медведева над немцем Александром Зверевым. Сам же россиянин потерял шансы на продолжение борьбы.

Ранее сообщалось, что испанский теннисист Надаль завершит сезон-2019 в статусе лидера мирового рейтинга АТР.

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