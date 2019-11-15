Испанский теннисист Надаль завершит сезон-2019 в статусе лидера мирового рейтинга АТР

Короткая ссылка
Невыход сербского теннисиста Новака Джоковича в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) гарантировал испанцу Рафаэлю Надалю первую строчку мирового рейтинга организации по окончании сезона-2019.
Испанский теннисист Надаль завершит сезон-2019 в статусе лидера мирового рейтинга АТР
  • © Andy Rowland via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Текущий сезон станет пятым в карьере Надаля, который он завершит в статусе первой ракетки мира. Ранее испанцу покорялось данное достижение в 2008, 2010, 2013 и 2017 годах.

В сезоне-2019 испанский теннисист отпраздновал победы на двух турнирах серии «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате США. Кроме того, Рафаэль выиграл турниры серии Masters в Риме и Монреале.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире АТР, который проходит в столице Великобритании Лондоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить