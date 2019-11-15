Испанский теннисист Надаль завершит сезон-2019 в статусе лидера мирового рейтинга АТР
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Текущий сезон станет пятым в карьере Надаля, который он завершит в статусе первой ракетки мира. Ранее испанцу покорялось данное достижение в 2008, 2010, 2013 и 2017 годах.
В сезоне-2019 испанский теннисист отпраздновал победы на двух турнирах серии «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате США. Кроме того, Рафаэль выиграл турниры серии Masters в Риме и Монреале.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире АТР, который проходит в столице Великобритании Лондоне.