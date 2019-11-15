Трусова: завтра постараюсь исправить ошибки

Короткая ссылка
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при Кубка «Ростелеком» и поделилась ожиданиями от проката произвольной программы.
Трусова: завтра постараюсь исправить ошибки
  • РИА Новости

«В целом я довольна своим выступлением, но были ошибки, которые нужно исправить. Завтра постараюсь всё сделать. Сегодня на тренировке каталась каскад с риттбергером, но утром сказали не рисковать и заменить его на тулуп», — рассказала Трусова.

15-летняя фигуристка показала второй результат в короткой программе, пропустив вперёд соотечественницу Евгению Медведеву.

Ранее Трусова заявила, что падение перед прокатом короткой программы помогло ей снять напряжение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить