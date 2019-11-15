Трусова: завтра постараюсь исправить ошибки

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при Кубка «Ростелеком» и поделилась ожиданиями от проката произвольной программы.

«В целом я довольна своим выступлением, но были ошибки, которые нужно исправить. Завтра постараюсь всё сделать. Сегодня на тренировке каталась каскад с риттбергером, но утром сказали не рисковать и заменить его на тулуп», — рассказала Трусова.

15-летняя фигуристка показала второй результат в короткой программе, пропустив вперёд соотечественницу Евгению Медведеву.

Ранее Трусова заявила, что падение перед прокатом короткой программы помогло ей снять напряжение.