Трусова заявила, что падение перед прокатом короткой программы помогло ей снять напряжение

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Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Москве Rostelecom Cup.
Трусова заявила, что падение перед прокатом короткой программы помогло ей снять напряжение
  • РИА Новости

«Не знаю, как это получилось. Наверное, волновалась. Однако после этого часть волнения ушла, все засмеялись, и это помогло снять напряжение. Конечно, радостно, что ФФККР выступает за включение четверных прыжков в короткую программу», — сказала Трусова после проката.

15-летняя фигуристка показала упрощённую короткую программу, за которую получила 74,21 балла.

Ранее Кацалапов заявил, что специалисты ошибаются, сравнивая их с Пападакис и Сизероном.

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