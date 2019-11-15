Трусова заявила, что падение перед прокатом короткой программы помогло ей снять напряжение

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Москве Rostelecom Cup.

«Не знаю, как это получилось. Наверное, волновалась. Однако после этого часть волнения ушла, все засмеялись, и это помогло снять напряжение. Конечно, радостно, что ФФККР выступает за включение четверных прыжков в короткую программу», — сказала Трусова после проката.

15-летняя фигуристка показала упрощённую короткую программу, за которую получила 74,21 балла.

Ранее Кацалапов заявил, что специалисты ошибаются, сравнивая их с Пападакис и Сизероном.