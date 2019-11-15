Кацалапов: специалисты ошибаются, сравнивая нас с Пападакис и Сизероном

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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в дуэте с Викторией Синициной, прокомментировал сравнение с французской парой — Гарбиэлой Пападакис и Гийомом Сизероном.
Кацалапов: специалисты ошибаются, сравнивая нас с Пападакис и Сизероном
  • РИА Новости

«Нас называют главными конкурентами Пападакис и Сизерона? Приятно, но эти специалисты ошибаются. Соперников очень много. Гораздо больше, чем только французы. Мы прикладываем все усилия, чтобы держаться на этом уровне и подняться ещё выше. В разговорах в спорте ничего не решается. Нужно выходить и всё доказывать на льду. Если ты лучший, то можно надеяться на хорошие оценки. Если ты что-то не выполнил, то тебя обойдут. Всё очень просто. На нас никак не влияют разговоры, мы это не читаем и не слушаем. Просто обходим стороной», — сказал Кацалапов.

Российская пара победила в ритм-танце на этапе Гран-при в Москве, показав лучший результат сезона.

Ранее Кацалапов заявил, что доволен прокатом в ритм-танце на этапе Гран-при в Москве.

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