Кацалапов заявил, что доволен прокатом в ритм-танце на этапе Гран-при в Москве

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Россиянин Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, прокомментировал их победу в ритм-танце на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве.
Кацалапов заявил, что доволен прокатом в ритм-танце на этапе Гран-при в Москве
  • РИА Новости

«Мы довольны прокатом, было очень круто кататься дома. Родные стены помогают, зрители поддерживают. Никаких лишних мыслей нет, только полное удовольствие, только мы вдвоём на льду», — сказал Кацалапов.

Он отметил, что их дуэт не совершил явных ошибок. Тем не менее он считает, что можно бесконечно улучшать своё катание, учитывая, что некоторые моменты на тренировках удаётся сделать лучше, чем на соревнованиях.

«Сейчас выдохнем и подготовимся к произвольному танцу. Нам надо перебороть себя для этого. В Китае вышло всё не совсем так, как хотели, но мы настроены позитивно. Нелегко было с перелётами, но у нас соревновательный режим, отдых будет после соревнований», — добавил Кацалапов.

Произвольный танец спортсмены представят 16 ноября.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце на этапе Гран-при в Москве.

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