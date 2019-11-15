Мартинес заявил, что матч с Россией станет испытанием для Бельгии

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Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес заявил, что будет играть на победу в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с командой России.
Мартинес заявил, что матч с Россией станет испытанием для Бельгии
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Сборная России серьёзно прибавляет. Так что нас ждёт серьёзное испытание. Это будет поединок за первое место, мы будем играть на победу»,— заявил Мартинес.

Также главный тренер сборной Бельгии отметил красоту стадиона в Санкт-Петербурге и вспомнил, как его команда играла на нём на чемпионате мира — 2018.

Ранее сообщалось, что говорили Черчесов и Дзюба перед матчем Россия — Бельгия.

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