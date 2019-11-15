Хусаинов: Вилков — недостаточно квалифицированный судья

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Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) отстранить арбитра Михаила Вилкова от обслуживания матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хусаинов: Вилков — недостаточно квалифицированный судья
  • РИА Новости

«Всё давно шло к отстранению Вилкова. Раньше клубы и президент РФС просто терпели, решение давно назревало. Политическое решение должно было быть. Вилков — недостаточно квалифицированный судья. Ошибки, которые он совершает, повторяются. Они свидетельствуют о том, что он знает о них и думает о тех, к кому их нужно применять. Самый большой грех случается, когда рефери вмешивается в ход игры, а потом ещё и в результат. Умышленное вмешательство не красит судейскую команду», — цитирует Хусаинова «Чемпионат».

Также экс-рефери ФИФА добавил, что в качественном арбитраже должны быть заинтересованы сами футболисты, ведь это поможет им лучше выступать на международном уровне.

Ранее сообщалось, что арбитр Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ.

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