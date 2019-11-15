Арбитр Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что арбитр Михаил Вилков отстранён от матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам его работы на игре 15-го тура между «Зенитом» и ЦСКА (1:1).
Арбитр Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ
  • РИА Новости

«Что касается эпизода с Бийолом, то это чистая жёлтая карточка, по всем рекомендациям это так. Но, учитывая эпизод с Азмуном и Обляковым, принято решение об отстранении Вилкова, в следующих турах он работать не будет», — сказал Дюков на пресс-конференции. 

При этом он отметил, что не только Вилков совершает ошибки в матчах чемпионата России. Тем не менее он не согласен с положительной оценкой рефери, которую ему дал глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров.

«В начале матча произошёл эпизод, когда не была показано, жёлтая или красная на выбор, но карточка. Что касается VAR, то он поступил абсолютно правильно. Если бы он был уверен, что это чистая красная, то видеоассистент должен был вмешаться. В таких случаях VAR не применяют — это рекомендация ФИФА. Мнения разделились», — добавил Дюков.

С момента старта сезона РПЛ неоднократно возникали резонансные ситуации, связанные с работой арбитров. 

Ранее глава РФС подтвердил назначение Ашота Хачатурянца на пост главы судейского комитета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить