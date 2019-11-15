Ерохин: при ветре в Калмыкии мои глаза покраснели, как у вампира

Российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин рассказал про экстремальное преодоление дистанции в Калмыкии.

«В приключенческих условиях всё сильно отличается. Например, в Калмыкии был такой ветер, что я не мог передвигаться быстрее пяти километров в час. Я не взял очки и боялся за свои глаза. Была позёмка, передвигался, зажмурившись. А к вечеру мои глаза покраснели, как у вампира. А ещё я не думал, что в степи при температуре +5 °С можно обгореть. Об этих нюансах нигде не написано», — признался Ерохин в интервью RT.

Ранее Ерохин рассказал о встрече с медведем во время преодоления Сахалина.