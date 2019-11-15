Ерохин рассказал о встрече с медведем во время прохождения Сахалина
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«В северном заказнике мне сообщили, что на Сахалине медведей около 15 тыс., а я просчитал вероятность встречи. Обычно зверь выходит ночью, следовательно, нужно идти только днём. Встретил лишь двух на 120 км пути. Один испугался и убежал, когда меня увидел. Второго отогнали собаки», — сказал спортсмен в интервью RT.
Он также заявил, что он каждые 50 метров своего пути специально дул в свисток, чтобы медведи не подходили к нему. По его словам, медведь боится размеров человека, а также встречается с ним, только если не слышит его.
«В случае встречи нужно взять рюкзак и поднять над головой повыше. К медведю нельзя поворачиваться спиной, но он побоится нападать, когда людей двое», — добавил Ерохин.
Ранее ультрамарафонец Ерохин сравнил себя с путешественником Фёдором Конюховым.