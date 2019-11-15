Ультрамарафонец Ерохин сравнил себя с Конюховым

Российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин сравнил себя с отечественным путешественником Фёдором Конюховым.

«Конюхов — священник, и это для него главное. А я хожу в церковь на Крещение, Пасху и Рождество. Стараюсь соблюдать обычаи той местности, где нахожусь. В Бурятии зашёл в дацан, в Кабардино-Балкарии — в мечеть. Знакомы ли мы с ним? Да, встречались несколько раз. Отслеживаю все его путешествия. Но он больше мореплаватель, а это не моё», — сказал спортсмен в интервью RT.

Ранее ультрамарафонец рассказал о желании пробежать 60 км в Сибири при -60 °C.