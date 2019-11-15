Губерниев рассказал, почему стал доверенным лицом Путина

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что решил стать доверенным лицом президента России Владимира Путина потому, что это даёт ему возможность улучшать ситуацию в спорте в стране.
Губерниев рассказал, почему стал доверенным лицом Путина
  • РИА Новости

«Возможность обращать внимание на болевые точки в спорте. Будучи доверенным лицом президента, она значительно шире, чем если бы ты просто был комментатором. Я в эфире позволял себе, чтобы не закрывались базы, обращаться к главам регионов. Есть пространство для манёвра. Людям помогать, конкретным людям. В том числе и поэтому. Это не прагматика, я что с этого имею? Мы говорим как раз о том, что появляется возможность развивать любимое дело, помогая при этом людям, обращая внимание на болевые точки, которые в регионах зачастую просто никому не интересны», — заявил Губерниев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Также комментатор добавил, что в эпоху правления Владимира Путина государство стало больше внимания обращать на нужды спортсменов, в том числе и паралимпийцев.

Ранее Губерниев заявил, что спросил бы Боброва о том, почему он не полетел на разбившемся самолёте.

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