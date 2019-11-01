Губерниев: спросил бы Боброва о том, почему он не полетел на разбившемся самолёте

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, с кем из ушедших из жизни людей он хотел бы пообщаться, а также рассказал, какой вопрос он хотел бы им задать.

«Таких людей много. Со Львом Яшиным, безусловно, мечтал бы пообщаться, со Всеволодом Бобровым, с Юрием Гагариным, с погибшим на войне гребцом Александром Долгушиным», — рассказал Губерниев RT.

Он отметил, что нет смысла горевать из-за того, что поговорить с ними уже не удастся, а также добавил, что задача журналистов и комментаторов — рассказывать об этих людях, чтобы их истории продолжали жить.

«Вот мы говорим про Всеволода Боброва. Я бы спросил у него, почему он всё-таки не полетел на том самолёте, который разбился под Свердловском. Почему наша команда проиграла канадцам суперсерию в 1972-м. И, если бы он дожил до наших дней, я бы спросил, кто за ним. Вот есть Бобров, а кто за ним в хоккее? Ещё бы я поговорил с ним про Василия Сталина», — добавил комментатор.

Всеволод Бобров является прославленным российским футболистом и хоккеистом. В составе сборной СССР по хоккею он выиграл Олимпиаду 1956 года, а также по два раза стал победителем и серебряным призёром чемпионатов мира.

В качестве футболиста он четырежды стал чемпионом СССР и дважды — обладателем Кубка страны.

В январе 1950 года самолёт с хоккеистами клуба ВВС МВО потерпел крушение под Свердловском. Боброва не было на борту, он опоздал на рейс и добирался до места назначения на поезде.

Ранее Губерниев заявил, что будет рад работать комментатором и в 70 лет.