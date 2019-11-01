Губерниев: если получится делать свою работу и в 70 лет, буду только рад

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как долго он готов заниматься своей работой.

«У меня всё есть, но хочется работать ещё и ещё. А в спорте в принципе не может быть скучно, по-другому могут думать только люди, далёкие от спорта. И если получится делать свою работу и в 70 лет, буду только рад. У нас в последнее время призывают к долголетию, так что на пенсию мне ещё явно не скоро. Вон, посмотрите на актёра Александра Ширвиндта. Ему 85, а в какой он форме!» — рассказал Губерниев RT.

Ранее он признался, что не хочет снимать документальное кино.