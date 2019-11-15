Самарин: надеюсь, мы пока не будем соревноваться с Трусовой
- РИА Новости
«Это здорово, что Саша делает на льду, это какой-то космический уровень. Уважение и восторг. Надеюсь, мы пока не будем соревноваться с ней», — сказал Самарин на пресс-конференции.
Он также отметил, что пока не собирается усложнять короткую программу, так как сначала надо стабильно справляться с имеющимся набором элементов.
«Пока есть план, и мы его придерживаемся», — добавил Самарин.
Самарин выиграл короткую программу, набрав 92,81 балла.
Произвольная программа будет представлена фигуристами 16 ноября.
Ранее Дмитрий Алиев признался, что не против посоревноваться с Трусовой.