Самарин: надеюсь, мы пока не будем соревноваться с Трусовой

Российский фигурист Александр Самарин после своей победы в короткой программе на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве высказался о возможном соревновании с 15-летней соотечественницей Александрой Трусовой.

«Это здорово, что Саша делает на льду, это какой-то космический уровень. Уважение и восторг. Надеюсь, мы пока не будем соревноваться с ней», — сказал Самарин на пресс-конференции.

Он также отметил, что пока не собирается усложнять короткую программу, так как сначала надо стабильно справляться с имеющимся набором элементов.

«Пока есть план, и мы его придерживаемся», — добавил Самарин.

Самарин выиграл короткую программу, набрав 92,81 балла.

Произвольная программа будет представлена фигуристами 16 ноября.

Ранее Дмитрий Алиев признался, что не против посоревноваться с Трусовой.