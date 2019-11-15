Фигурист Алиев признался, что не против посоревноваться с Трусовой

Российский фигурист Дмитрий Алиев ответил на вопрос, хотел бы он посоревноваться с 15-летней соотечественницей Александрой Трусовой.

«Это было бы интересно. Сашка бы нас... натягивала, так скажем. Мы правда на неё равняемся. Она молодец», — сказал Алиев на пресс-конференции.

По его словам, четверные прыжки у юных фигуристок вызывают у него восторг и восхищение. Он также отметил, что у него в голове не укладывается, как подобное вообще может происходить.

«Я бы принял участие в соревнованиях с ней. Я её уважаю как спортсменку, я не против с ней посоревноваться», — добавил Алиев.

Алиев занял второе место в короткой программе на этапе серии Гран-при в Москве.

Ранее фигурист Александр Самарин оценил поддержку болельщиков на этапе Гран-при в Москве.