Фигурист Алиев признался, что не против посоревноваться с Трусовой
- Reuters
«Это было бы интересно. Сашка бы нас... натягивала, так скажем. Мы правда на неё равняемся. Она молодец», — сказал Алиев на пресс-конференции.
По его словам, четверные прыжки у юных фигуристок вызывают у него восторг и восхищение. Он также отметил, что у него в голове не укладывается, как подобное вообще может происходить.
«Я бы принял участие в соревнованиях с ней. Я её уважаю как спортсменку, я не против с ней посоревноваться», — добавил Алиев.
Алиев занял второе место в короткой программе на этапе серии Гран-при в Москве.
Ранее фигурист Александр Самарин оценил поддержку болельщиков на этапе Гран-при в Москве.