Фигурист Самарин оценил поддержку на этапе Гран-при в Москве

Российский фигурист Александр Самарин поблагодарил болельщиков за поддержку в короткой программе на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве.

«Спасибо всем за поддержку, всем зрителям. Очень тепло, очень нравится здесь выступать. Было здорово. Допустил ошибки в прокате, но соревнования ещё не закончились. Мне бы не хотелось много говорить о чём-либо. Спокойно пообщаемся завтра», — сказал Самарин.

Самарин выиграл короткую программу, набрав 92,81 балла.

Произвольная программа будет представлена фигуристами 16 ноября.

Ранее сообщалось, что россияне заняли три первых места в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.