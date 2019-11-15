Фигурист Самарин оценил поддержку на этапе Гран-при в Москве

Короткая ссылка
Российский фигурист Александр Самарин поблагодарил болельщиков за поддержку в короткой программе на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве.
Фигурист Самарин оценил поддержку на этапе Гран-при в Москве
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Спасибо всем за поддержку, всем зрителям. Очень тепло, очень нравится здесь выступать. Было здорово. Допустил ошибки в прокате, но соревнования ещё не закончились. Мне бы не хотелось много говорить о чём-либо. Спокойно пообщаемся завтра», — сказал Самарин. 

Самарин выиграл короткую программу, набрав 92,81 балла.

Произвольная программа будет представлена фигуристами 16 ноября.

Ранее сообщалось, что россияне заняли три первых места в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить