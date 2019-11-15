Фигурист Самарин оценил поддержку на этапе Гран-при в Москве
- © Raniero Corbelletti/AFLO
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«Спасибо всем за поддержку, всем зрителям. Очень тепло, очень нравится здесь выступать. Было здорово. Допустил ошибки в прокате, но соревнования ещё не закончились. Мне бы не хотелось много говорить о чём-либо. Спокойно пообщаемся завтра», — сказал Самарин.
Самарин выиграл короткую программу, набрав 92,81 балла.
Произвольная программа будет представлена фигуристами 16 ноября.
Ранее сообщалось, что россияне заняли три первых места в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.