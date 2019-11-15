РФС предложил новый контракт Черчесову

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову был предложен новый контракт.
РФС предложил новый контракт Черчесову
  • РИА Новости

«Мы сделали ему новое предложение исходя из успехов сборной. Наше предложение находится на рассмотрении у Станислава Саламовича», — сказал Дюков на пресс-конференции.

Он также в очередной раз подчеркнул, что против совмещения постов Черчесовым в клубе и сборной.

В следующем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 16 ноября.

Напомним, что сборная России досрочно вышла на Евро-2020.

Ранее Дюков высказался о проблеме с формой сборной России.

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