РФС предложил новый контракт Черчесову
- РИА Новости
«Мы сделали ему новое предложение исходя из успехов сборной. Наше предложение находится на рассмотрении у Станислава Саламовича», — сказал Дюков на пресс-конференции.
Он также в очередной раз подчеркнул, что против совмещения постов Черчесовым в клубе и сборной.
В следующем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 16 ноября.
Напомним, что сборная России досрочно вышла на Евро-2020.
Ранее Дюков высказался о проблеме с формой сборной России.