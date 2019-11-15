РФС предложил новый контракт Черчесову

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову был предложен новый контракт.

«Мы сделали ему новое предложение исходя из успехов сборной. Наше предложение находится на рассмотрении у Станислава Саламовича», — сказал Дюков на пресс-конференции.

Он также в очередной раз подчеркнул, что против совмещения постов Черчесовым в клубе и сборной.

В следующем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 16 ноября.

Напомним, что сборная России досрочно вышла на Евро-2020.

Ранее Дюков высказался о проблеме с формой сборной России.