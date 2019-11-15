Панарин установил личный рекорд по результативной серии в НХЛ

Короткая ссылка
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил личный рекорд по продолжительности результативной серии в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Панарин установил личный рекорд по результативной серии в НХЛ
  • Reuters

В матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:9) россиянин набрал два очка, сделав две результативные передачи.

Таким образом, Панарин отличился уже в десятом матче подряд. До этого его самая продолжительная серия была во время выступлений за «Чикаго Блэкхоукс» в сезоне-2016/17, когда он отмечался результативными действиями девять игр подряд.

Ранее сообщалось, что четыре очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Рейнджерс» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить