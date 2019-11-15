Панарин установил личный рекорд по результативной серии в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил личный рекорд по продолжительности результативной серии в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:9) россиянин набрал два очка, сделав две результативные передачи.

Таким образом, Панарин отличился уже в десятом матче подряд. До этого его самая продолжительная серия была во время выступлений за «Чикаго Блэкхоукс» в сезоне-2016/17, когда он отмечался результативными действиями девять игр подряд.

Ранее сообщалось, что четыре очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Рейнджерс» в НХЛ.