Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Рейнджерс» в НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала крупную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Рейнджерс» в НХЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 9:3.

В составе хозяев дубль оформил Алекс Киллорн, а также отличились Люк Шенн, Никита Кучеров, Ондржей Палат, Стивен Стэмкос, Патрик Марун, Кевин Шаттенкирк и Янни Гурд. У «Нью-Йорка» шайбу забросил Крис Крайдер, а также дубль на счету Филипа Хитила.

Кучеров также отметился тремя результативными передачами, набрав таким образом четыре очка. Его одноклубник Михаил Сергачёв сделал одну передачу.

Артемий Панарин, выступающий за «Рейнджерс», оформил два голевых паса, а его партнёр по команде Павел Бучневич — один.

Ранее голевой пас Гурьянова помог «Далласу» победить «Калгари» в матче НХЛ.

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