Голевой пас Гурьянова помог «Далласу» победить «Калгари» в матче НХЛ

«Даллас Старз» одержал победу над «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Калгари, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Далласу» принёс дубль Джо Павелси и гол Джастина Даулинга. Денис Гурьянов записал в свой актив голевой пас. Александр Радулов очков не набрал, а Антон Худобин провёл весь матч на скамейке запасных.

«Калгари» ответил голом Шона Монахана.

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси» проиграл «Оттаве» в матче НХЛ, Гусев и Зайцев набрали по одному очку.