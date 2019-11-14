Голевой пас Гурьянова помог «Далласу» победить «Калгари» в матче НХЛ

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«Даллас Старз» одержал победу над «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голевой пас Гурьянова помог «Далласу» победить «Калгари» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Калгари, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Далласу» принёс дубль Джо Павелси и гол Джастина Даулинга. Денис Гурьянов записал в свой актив голевой пас. Александр Радулов очков не набрал, а Антон Худобин провёл весь матч на скамейке запасных.

«Калгари» ответил голом Шона Монахана.

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси» проиграл «Оттаве» в матче НХЛ, Гусев и Зайцев набрали по одному очку.

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