Голевой пас Гурьянова помог «Далласу» победить «Калгари» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Калгари, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Победу «Далласу» принёс дубль Джо Павелси и гол Джастина Даулинга. Денис Гурьянов записал в свой актив голевой пас. Александр Радулов очков не набрал, а Антон Худобин провёл весь матч на скамейке запасных.
«Калгари» ответил голом Шона Монахана.
Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси» проиграл «Оттаве» в матче НХЛ, Гусев и Зайцев набрали по одному очку.