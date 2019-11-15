Кейн установил несколько рекордов сборной Англии по футболу, оформив хет-трик в матче с Черногорией

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Нападающий сборной Англии по футболу Харри Кейн оформил хет-трик в матче квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года с командой Черногории, который завершился победой британцев со счётом 7:0.
Кейн установил несколько рекордов сборной Англии по футболу, оформив хет-трик в матче с Черногорией
  • © Paul Chesterton via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает официальная страница сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter, таким образом форвард, на клубном уровне защищающий цвета «Тоттенхэма», установил сразу несколько рекордов национальной команды.

Во-первых, Кейн стал первым футболистом в истории английской сборной, которому удалось забить три мяча в двух последовательных матчах команды на легендарном стадионе «Уэмбли» — ранее нападающий забил три мяча в ворота Болгарии в поединке отбора Евро-2020, который состоялся в сентябре 2019 года.

Кроме того, Кейн превзошёл достижение выступавшего за сборную Англии в начале ХХ века форварда Вивиана Вудворда по количеству мячей для футболистов, начинавших официальные матчи в статусе капитана — отныне в активе нападающего их 24.

Ранее сообщалось, что мяч футболиста «Спартака» помог сборной Чехии по футболу квалифицироваться на Евро-2020.

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