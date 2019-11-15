Определились десять участников футбольного Евро-2020

По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.

Ими стали сборные Турции, Франции, Англии и Чехии.

В предыдущее международное окно на чемпионат Европы по футболу досрочно квалифицировались команды Бельгии, Италии, России, Польши, Украины и Испании. Таким образом, на данный момент известны десять участников финального турнира Евро-2020.

Всего в следующем чемпионате Европы примут участие 24 команды.

Ранее сообщалось, что мяч футболиста «Спартака» помог сборной Чехии по футболу квалифицироваться на Евро-2020.