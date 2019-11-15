Определились десять участников футбольного Евро-2020
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Ими стали сборные Турции, Франции, Англии и Чехии.
В предыдущее международное окно на чемпионат Европы по футболу досрочно квалифицировались команды Бельгии, Италии, России, Польши, Украины и Испании. Таким образом, на данный момент известны десять участников финального турнира Евро-2020.
Всего в следующем чемпионате Европы примут участие 24 команды.
Ранее сообщалось, что мяч футболиста «Спартака» помог сборной Чехии по футболу квалифицироваться на Евро-2020.