Бонуччи: есть ещё много матчей, где нам понадобится лучший Роналду

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Футболист «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал ситуацию вокруг нападающего команды Криштиану Роналду.

«Когда мы вернёмся в Турин, у нас будет возможность встретиться и всё обсудить. Есть ещё много матчей, где нам понадобится лучший Роналду. Я убеждён, что его цель — помочь «Ювентусу» решить все свои задачи», — цитирует Бонуччи Corriere dello sport.

В последнем матче «Ювентуса» с «Миланом» (1:0) Роналду был заменён на 55-й минуте, после чего не пожал руку тренеру и покинул стадион до окончания встречи.

Ранее Роналду резко ответил журналистам на вопрос о своей форме.

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