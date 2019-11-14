Роналду резко ответил журналистам на вопрос о своей форме

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Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что находится в полном порядке.
Роналду резко ответил журналистам на вопрос о своей форме
  • © Marco Alpozzi/Lapresse
  • globallookpress.com

«Чтобы закрыть эту тему, могу сообщить вам новость, что с капитаном всё хорошо. Я не только в порядке, но и могу сказать, что нахожусь в хорошей форме. Баланс определённо положительный. Теперь вы можете брать интервью у других», — цитирует Роналду Football Italia.

В последних двух матчах за «Ювентус» Роналду дважды был заменён. В поединке с «Миланом» после своей замены на 55-й минуте встречи португалец сразу ушёл в раздевалку и не пожал руку главному тренеру Маурицио Сарри.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не накажет Роналду за поведение в матче с «Миланом».

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