Роналду резко ответил журналистам на вопрос о своей форме
- © Marco Alpozzi/Lapresse
- globallookpress.com
«Чтобы закрыть эту тему, могу сообщить вам новость, что с капитаном всё хорошо. Я не только в порядке, но и могу сказать, что нахожусь в хорошей форме. Баланс определённо положительный. Теперь вы можете брать интервью у других», — цитирует Роналду Football Italia.
В последних двух матчах за «Ювентус» Роналду дважды был заменён. В поединке с «Миланом» после своей замены на 55-й минуте встречи португалец сразу ушёл в раздевалку и не пожал руку главному тренеру Маурицио Сарри.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» не накажет Роналду за поведение в матче с «Миланом».