СМИ: «Ювентус» не накажет Роналду за поведение в матче с «Миланом»
Как сообщает Goal.com, «Ювентус» решил не наказывать Роналду, несмотря на то, что подобные инциденты по внутреннему уставу клуба должны караться штрафом.
По информации СМИ, португальский форвард сразу после замены ушёл в раздевалку, а затем и вовсе покинул стадион до завершения матча, который «Ювентус» выиграл со счётом 1:0.
Ранее сообщалось, что Роналду оскорбил главного тренера туринцев Маурицио Сарри на португальском языке после замены.