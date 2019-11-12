СМИ: «Ювентус» не накажет Роналду за поведение в матче с «Миланом»

Туринский футбольный клуб «Ювентус» не будет наказывать нападающего команды Криштиану Роналду за его поведение после замены в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом».

Как сообщает Goal.com, «Ювентус» решил не наказывать Роналду, несмотря на то, что подобные инциденты по внутреннему уставу клуба должны караться штрафом.

По информации СМИ, португальский форвард сразу после замены ушёл в раздевалку, а затем и вовсе покинул стадион до завершения матча, который «Ювентус» выиграл со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что Роналду оскорбил главного тренера туринцев Маурицио Сарри на португальском языке после замены.