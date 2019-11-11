СМИ: Роналду оскорбил Сарри на португальском языке после замены
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Как сообщает Il Bianconero, Роналду обратился к Сарри на португальском языке, назвав специалиста «сукиным сыном».
По информации СМИ, португальский форвард сразу после замены ушёл в раздевалку, а затем и вовсе покинул стадион — ещё до завершения матча, который «Ювентус» выиграл со счётом 1:0.
Ранее бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано заявил, что Роналду грозит двухлетняя дисквалификация в Серии А.