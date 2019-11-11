СМИ: Роналду оскорбил Сарри на португальском языке после замены

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Стало известно, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сказал главному тренеру команды Маурицио Сарри после замены в матче 12-го тура Серии А с «Миланом».
СМИ: Роналду оскорбил Сарри на португальском языке после замены
  • © Riccardo Giordano/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Il Bianconero, Роналду обратился к Сарри на португальском языке, назвав специалиста «сукиным сыном».

По информации СМИ, португальский форвард сразу после замены ушёл в раздевалку, а затем и вовсе покинул стадион — ещё до завершения матча, который «Ювентус» выиграл со счётом 1:0.

Ранее бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано заявил, что Роналду грозит двухлетняя дисквалификация в Серии А.

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